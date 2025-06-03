«Группа ЛСР» из Петербурга вошла в десятку лидеров по объему жилья в России

Петербургская «Группа ЛСР» заняла шестое место в рейтинге единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) по объему ввода жилья в РФ с период с января по май 2025 года. Соответствующая информация появилась 3 июня на сайте ЕРЗ. В период с середины зимы по конец весны «Группа ЛСР» сдала 175,9 тысяч «квадратов» — это десять многоквартирных домов в двух регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для сравнения, лидер рейтинга — московская компания ПИК — ввела 437 тыс. кв. м жилья в пяти регионах. Следом расположилась группа компаний Самолет с 404 кв. м в трех регионов. Замыкает тройку краснодарская ГК СКК с показателем 263 тыс. кв. м. Помимо компаний из Петербурга, Москвы и Краснодара в десятке оказались застройщики из Ставрополья и Тюменской области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Группа ЛСР» намерена построить на территории бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз» на Синопской набережной, 56-58 в центре Петербурга 44 кв. тыс. м элитного жилья.

Андрей Маркелов