Роскосмос намерен развивать космический туризм на базе орбитальной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Российская орбитальная станция (РОС) может стать площадкой для развития космического туризма. Первые модули РОС должны быть развернуты на околополярной орбите в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии»,— сказал Дмитрий Баканов телеканалу «Россия-1» (цитата по ТАСС).

Согласно графику, который Роскосмос утвердил в июле 2024 года, развертывание орбитальной станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. К 2033 году на орбиту должны вывести шесть модулей РОС. От эксплуатации Международной космической станции (МКС) власти России планируют отказаться до 2028 года.

О проекте РОС читайте в публикации «Ъ».