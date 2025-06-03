Мишустин заявил об интенсивном переходе российских компаний на отечественное ПО

Российские компании во всех сферах переходят на отечественное программное обеспечение (ПО), заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, 80% решений, применяемых предприятиями для управления финансами,— российские.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Мишустин сообщил, что каждая вторая установленная программа для цифрового проектирования — отечественного производства. Доля российских платформ для автоматизации и оптимизации производств превышает 40%, а комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов — 60%.

«Все интенсивнее идет переход именно на отечественный софт. Причем во всех сегментах»,— сказал премьер на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, для российских компаний «становится нормой опираться на современные собственные продукты для повышения производительности». За 2024 год на покупку, внедрение и поддержку ПО они направили более 3 трлн руб., уточнил господин Мишустин.

Президент Владимир Путин своим указом о национальных целях развития поручил к 2030 году обеспечить переход 80% российских организаций в ключевых отраслях на отечественное ПО. В конце апреля Михаил Мишустин говорил, что спрос на российские корпоративные решения вырос в два-три раза за пять лет, продажи отдельных категорий увеличились более чем в десять раз — в первую очередь систем управления базами данных для облачной инфраструктуры.

О ситуации в в сфере ПО — в материале «Ъ» «Сами с софтами».