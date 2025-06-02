«Базальт СПО»: доля российского ПО на машиностроительных предприятиях не превышает 30%

Российский инженерный софт уступает по качеству иностранным аналогам, считает директор по работе с корпоративными клиентами «Базальт СПО» Сергей Перотте. По его словам, отечественные разработчики не могут за три года повторить путь западных конкурентов, которые шли к своему успеху 30 лет. На типовых машиностроительных предприятиях с количеством компьютеров в сети от 3 тыс. до 7 тыс. коэффициент внедрения отечественных операционных систем составляет 20–30%, заявил господин Перотте.

«Те цифры статистики, которые мы видим, не совсем объективны. Имеет место в разных формах скрытый саботаж. Поставьте себя на место ИТ-директора или команды системных администраторов промышленного предприятия. Им надо выпускать продукцию. Им говорят, что ценность их знания и весь накопленный опыт в области импортного софта обнуляются. Им надо возвращаться в начало координат и с нуля изучать что-то другое. Оно им надо?» — рассказал господин Перотте на сессии «Ъ», которая прошла на полях ЦИПР-2025.

29 апреля на стратегической сессии, посвященной промышленному программному обеспечению, глава правительства Михаил Мишустин отметил, что за последние пять лет совокупный среднегодовой темп российской IT-индустрии составил почти 28%, а вклад в ВВП увеличился практически в два раза. Спрос на отечественные корпоративные решения вырос в два-три раза за пять лет, продажи отдельных категорий увеличились более чем в десять раз — в первую очередь систем управления базами данных для облачной инфраструктуры.

В то же время экспертные оценки компаний отличаются. Например, писал ComNews, 22% компаний достигли высокого уровня замещения, а 78% — заместили менее 70% всего программного обеспечения на отечественное среди 97 опрошенных компаний в сфере промышленности.