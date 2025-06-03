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Коммерсантъ FM
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Мишустин о состоянии российской IT-отрасли и отечественном ПО. Главное

Премьер России Михаил Мишустин принял участие в пленарной сессии ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новогороде. Он отметил укрепление отрасли IT в России и активный приход в нее новых кадров, рассказал о достижениях отечественных разработок и переходе компаний на российское ПО. Главные заявления господина Мишустина — в подборке «Ъ».

Премьер Михаил Мишустин

Премьер Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

  • России есть, чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами.
  • Наработки России позволили пережить отказ Запада от поддержки пользователей ПО.
  • Продажи российских IT-решений с 2022 года выросли почти вдвое, до 4,5 трлн руб.
  • Доля IT в российском ВВП выросла более чем на треть — до 2,4%.
  • Количество сотрудников в IT-индустрии выросло до 1 млн человек. Это на 50% больше, чем в 2022 году.
  • 80% софта для управления финансами в компаниях является отечественным.
  • Продукты российской IT-индустрии конкурентоспособны и должны активнее выходить на зарубежные рынки.
  • Помогающие экспорту ПО «цифровые атташе» работают уже в 17 странах.
  • На рынке ПО для проектирования зданий и сооружений стали доминировать отечественные разработки.
  • Российское ПО нужно активнее использовать в корпоративном секторе.
  • Производительность ведущей системы управления ресурсами предприятия выросла в 10 раз и уже соответствует показателям лучших международных практик.
  • Массово тиражируются отечественные программы для автоматизации технологических процессов в нетфегазовом комплексе, аэропортах.
  • Отечественный софт применяется для сетей мобильной связи в Донбассе и Новороссии.
  • Отечественные приложения, не зависящие от международных продуктов, будут получать приоритет при госзакупках, а также отдельно маркироваться при включении в реестр российского софта.
  • Власти должны в приоритетном порядке поддерживать проекты в сфере ИИ.

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