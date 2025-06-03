Мишустин о состоянии российской IT-отрасли и отечественном ПО. Главное

Премьер России Михаил Мишустин принял участие в пленарной сессии ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новогороде. Он отметил укрепление отрасли IT в России и активный приход в нее новых кадров, рассказал о достижениях отечественных разработок и переходе компаний на российское ПО. Главные заявления господина Мишустина — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ