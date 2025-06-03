Мишустин о состоянии российской IT-отрасли и отечественном ПО. Главное
Премьер России Михаил Мишустин принял участие в пленарной сессии ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новогороде. Он отметил укрепление отрасли IT в России и активный приход в нее новых кадров, рассказал о достижениях отечественных разработок и переходе компаний на российское ПО. Главные заявления господина Мишустина — в подборке «Ъ».
Премьер Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
- России есть, чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами.
- Наработки России позволили пережить отказ Запада от поддержки пользователей ПО.
- Продажи российских IT-решений с 2022 года выросли почти вдвое, до 4,5 трлн руб.
- Доля IT в российском ВВП выросла более чем на треть — до 2,4%.
- Количество сотрудников в IT-индустрии выросло до 1 млн человек. Это на 50% больше, чем в 2022 году.
- 80% софта для управления финансами в компаниях является отечественным.
- Продукты российской IT-индустрии конкурентоспособны и должны активнее выходить на зарубежные рынки.
- Помогающие экспорту ПО «цифровые атташе» работают уже в 17 странах.
- На рынке ПО для проектирования зданий и сооружений стали доминировать отечественные разработки.
- Российское ПО нужно активнее использовать в корпоративном секторе.
- Производительность ведущей системы управления ресурсами предприятия выросла в 10 раз и уже соответствует показателям лучших международных практик.
- Массово тиражируются отечественные программы для автоматизации технологических процессов в нетфегазовом комплексе, аэропортах.
- Отечественный софт применяется для сетей мобильной связи в Донбассе и Новороссии.
- Отечественные приложения, не зависящие от международных продуктов, будут получать приоритет при госзакупках, а также отдельно маркироваться при включении в реестр российского софта.
- Власти должны в приоритетном порядке поддерживать проекты в сфере ИИ.