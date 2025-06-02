Эрдоган: Турция предпримет шаги для организации саммита Путина и Зеленского
Турция после переговоров России и Украины в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он не исключил, что во встрече может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп.
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters
«Мое самое большое желание для обеих сторон — собрать Владимира Путина и Владимира Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре и даже привлечь господина Трампа к участию, если они согласятся»,— сказал он.
Турецкий лидер добавил, что его администрация «предпримет шаги» для организации такой встречи.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее говорил, что на переговорах в Стамбуле планировалось поднять вопрос организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключал возможности саммита, однако говорил, что такие контакты требуют подготовки. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что готов к проведению трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что Анкара готова организовать подобный саммит с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня и продлился менее полутора часов. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская делегация вручила украинской меморандум с предложениями по прекращению огня и достижению долгосрочного мира. Президент Украины после встречи заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными. Министр обороны Украины сообщил, что стороны договорились обменяться телами погибших в формате «6000 на 6000». Украинская сторона предложила провести третий раунд переговоров в конце июня.
Заявления глав делегаций России и Украины по итогам второго раунда переговоров — в материале «Ъ».