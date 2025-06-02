Эрдоган: Турция предпримет шаги для организации саммита Путина и Зеленского

Турция после переговоров России и Украины в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он не исключил, что во встрече может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

«Мое самое большое желание для обеих сторон — собрать Владимира Путина и Владимира Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре и даже привлечь господина Трампа к участию, если они согласятся»,— сказал он.

Турецкий лидер добавил, что его администрация «предпримет шаги» для организации такой встречи.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее говорил, что на переговорах в Стамбуле планировалось поднять вопрос организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключал возможности саммита, однако говорил, что такие контакты требуют подготовки. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что готов к проведению трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что Анкара готова организовать подобный саммит с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня и продлился менее полутора часов. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская делегация вручила украинской меморандум с предложениями по прекращению огня и достижению долгосрочного мира. Президент Украины после встречи заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными. Министр обороны Украины сообщил, что стороны договорились обменяться телами погибших в формате «6000 на 6000». Украинская сторона предложила провести третий раунд переговоров в конце июня.

Заявления глав делегаций России и Украины по итогам второго раунда переговоров — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая