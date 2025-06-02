Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 97

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97. В больницах остаются 64 человека, в том числе четверо детей, сообщил «РИА Новости» неназванный представитель экстренных служб.

ЧП случилось вечером 31 мая. Погибли семь человек. В Брянской области объявлен траур со 2 по 4 июня. Причиной обрушения в РЖД назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Возбуждено уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ» «Налетные выходные».