Карбамидовская риторика

Мировые цены на карбамид могут перестать расти и перейти к снижению на фоне ожиданий возобновления экспорта из Китая, ограниченного в 2024 году. С мая по сентябрь КНР может отгрузить на внешние рынки около 2 млн тонн. Поддержать российские котировки в таких условиях может дефицит азотных удобрений в США, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Участники рынка ожидают снижения мировых цен на карбамид на фоне перспективы возобновления экспорта из Китая, сказано в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Глобальные покупатели на этом фоне снижают активность в закупках, указывают аналитики. По данным ЦЦИ, индекс цен на гранулированный карбамид за неделю к 16 мая на базисе FOB Балтика уже снизился на 1%. Котировки находятся в диапазоне $350–360 за тонну. Стоимость приллированного карбамида сохранилась на уровне $335–345 за тонну.

Китай ограничил экспорт карбамида и фосфатов в июне 2024 года для сдерживания внутренних цен на удобрения и сокращения расходов фермеров, сообщал Bloomberg. Как указывает ЦЦИ, параметры возможного возобновления экспорта карбамида обсуждались в мае на заседании департамента экономики и торговли Госкомитета по развитию и реформам КНР. Предполагается, что будет установлена система квотирования и экспорт по итогам 2025 года не превысит показатели 2023 года (4,3 млн тонн). Участники рынка оценивают возможный потенциал поставок в 2 млн тонн, сказано в обзоре аналитиков. При этом экспорт китайского карбамида в Индию будет либо запрещен, либо ограничен.

По сообщениям участников рынка, которые приводит ЦЦИ, приллированный карбамид в китайский портах на условиях FOB предлагается по $360 за тонну, гранулированный — по $370 за тонну. В MMI уточняют, что это минимальные цены, которых должны придерживаться для экспорта китайские производители. Возвращения фосфорсодержащих удобрений из Китая в ближайшей перспективе рынок пока не ожидает, добавляют аналитики ЦЦИ.

По данным MMI, в 2024 году РФ увеличила экспорт карбамида на 4%, до 9,7 млн тонн, поставки всех минеральных удобрений на внешние рынки увеличились на 13%, до 42 млн тонн. Объем мировой торговли карбамидом, сказано в обзоре «Фосагро» за 2023 год, составляет около 53 млн тонн.

В MMI уточняют, что с 15 мая по 15 октября экспорт карбамида из Китая открыт для квалифицированных производителей и дистрибуторов с общей квотой 2 млн тонн. Первая поставка запланирована на май—июль, вторая — на август—сентябрь. Как указывают в MMI, в мировом экспорте карбамида Китай до ограничений в разные годы находился на втором-четвертом местах. В 2023 году около 45% поставок пришлось на Индию, 28% — на Юго-Восточную Азию, 15% — на Латинскую Америку. Учитывая ограниченное предложение и спрос в Юго-Восточной Азии и предстоящие индийские тендеры, китайские объемы, вероятно, будут в основном потреблены в этих регионах, а небольшая часть может отправиться в Латинскую Америку, полагают в MMI.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что пока цены на карбамид остаются стабильными и наплыва предложений от трейдеров на поставки китайского товара не наблюдается. Безусловно, отмечает источник “Ъ”, в случае роста предложения возможна ценовая коррекция, но, скорее всего, основные объемы китайского карбамида будут предлагаться на рынках Южной и Юго-Восточной Азии, что в большей степени должно повлиять на ближневосточных производителей.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка считает, что фактор роста китайского предложения карбамида будет отрицательно влиять на цены во втором-третьем кварталах этого года. Но значительного снижения российских экспортных котировок эксперт не ожидает. «Доля США в российском экспорте азотных удобрений составляет более четверти, а этот рынок испытывает дефицит. И этот фактор будет положительным противовесом в формировании российских экспортных цен на карбамид в условиях растущего китайского экспорта»,— поясняет Нина Адамова. Производитель удобрений Genesis Fertilizer сообщал в своем обзоре, что к концу апреля цены на карбамид в США выросли на 53% с января, до около $440 за тонну, что стало максимумом с 2022 года. Это сделало рынок карбамида США самым дорогим в мире, отмечается в обзоре.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев