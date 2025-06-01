Главные новости за неделю 26 мая – 1 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. По предварительным даным, БПЛА вылетели из фуры. Водитель задержан. Губернатор попросил жителей не выкладывать в социальные сети фото и видео, в том числе, где запечатлена работа ПВО. На текущий момент ситуация в 51-м регионе стабильная. Угроз не зафиксировано. В настоящее время господин Чибис находится на пути в Оленегорск, где произошла внештатная ситуация.

Смольный до конца текущего года намерен запретить работать иностранным гражданам курьерами и таксистами. Также власти планируют упорядочить порядок использования транспортных средств в службах доставки, следует из документа, размещенного на антикоррупционной экспертизе. Комитету по труду и занятости поручили подготовить предложения, какие это могут быть отдельные виды экономической деятельности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил соболезнование главе Брянской области Александру Богомазу в связи с обрушением моста на пассажирский поезд «Климов — Москва». От имени жителей города градоначальник передал слова поддержки и пожелания «душевных сил и стойкости всем, кто потерял родных и близких». В результате происшествия погибли семь человек, еще 73 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

В Подпорожье подожгли волонтерский штаб, в результате чего была уничтожена гуманитарная помощь и имущество организации. Полиция задержала предполагаемого преступника, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанному по подозрению в поджоге предъявили обвинение в совершении террористического акта, уточнили позже в СКР. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Акционерное общество «ЗСД» ищет подрядчика по подготовке территории от Союзного проспекта до КАД для возведения Широтной магистрали (ШМСД). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,6 млрд рублей. В техническом задании указано, что победитель конкурса должен разработать до 31 октября 2027 года рабочую документацию и подготовить все необходимое для стройки. Протяженность участка составит 6,5 км, его должны ввести в эксплуатацию в 2031 году.

АО «Транс-Альфа», владеющее вологодским заводом по выпуску пассажирского транспорта, планирует открыть в Петербурге площадку по крупноузловой сборке электробусов. Сейчас компания подыскивает участок и определяется, на каких партнерских условиях с городскими властями можно реализовать проект. Стоимость запуска площадки эксперты оценивают в 300–700 млн рублей, без учета региональных мер поддержки, которые могут снизить затраты на 20–30%.

Реставрация Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге начнется летом 2025 года, в этот период стартуют работы по устранению аварийности объекта. Об этом в рамках прямой линии с членами правительства заявил вице-губернатор Владимир Омельницкий. Проект будет осуществлять ООО «Ведомство». Памятник был передан компании по программе «Рубль за метр». В рамках нее обществу с ограниченной ответственностью дается 2 года на проектирование и 5 лет на реставрацию.

Петербургский «Зенит» закончил 2024 финансовый год с наибольшими убытками среди всех клубов РПЛ. Соответствующие документы опубликовал РФС. Согласно показателям по статье «Прибыль/убыток от выбытия и приобретения регистраций игроков», клуб с берегов Невы потерял 3 772 923 000 рублей. Чемпион России сезона 2024/2025 «Краснодар», для сравнения, в минувшем году заработал по указанной статье 770 111 000 рублей.

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» проекта «Котлин». В церемонии принял участие зампред КППИТ Алексей Яковлев. Он отметил, что строительство современных пассажирских судов открывает большие перспективы для развития туристического потенциала города и позволяет Петербургу сохранять статус морской столицы.

Совет директоров хоккейного клуба СКА в ходе заседания 30 мая признал итоги двух последних сезонов неудовлетворительными, сообщает пресс-служба армейцев. В итоге совет директоров и операционный менеджмент сложили свои полномочия. Новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, гендиректором команды назначен Никита Стеничкин. Что касается наставника армейцев Романа Ротенберга, то он сохранил свой пост.

Губернатор Петербурга Александр Беглов торжественно открыл отремонтированный Троицкий мост. Первым обновленную переправу пересек трамвай. На мосту уложили порядка 2300 погонных метров современных рельсов, которые способствуют повышению скорости и плавности движения трамваев. Также специалисты обновили 10 тысяч кв. м. дорожного покрытия и заменили около 207 погонных метров деформационных швов, которые менялись в 2002 году в рамках реконструкции.

Стоимость килограмма картофеля в январе-апреле выросла на 47% в магазинах Санкт-Петербурга. Он стал лидером среди других продуктов, сообщил в личном Telegram-канале депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь («Единая Россия») со ссылкой на данные Петростата. В среднем один килограмм клубнеплода обойдется петербуржцам в 88 рублей. На втором месте оказалась капуста — 70 рублей (+41%). В тройку также попала свекла — 62 рубля за килограмм (+37%).