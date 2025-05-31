«Зенит» закончил 2024 год с наибольшими убытками среди клубов РПЛ

Петербургский «Зенит» закончил 2024 финансовый год с наибольшими убытками среди всех клубов РПЛ. Соответствующие документы опубликовал РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно показателям по статье «Прибыль/убыток от выбытия и приобретения регистраций игроков», клуб с берегов Невы потерял 3 772 923 000 рублей.

Чемпион России сезона 2024/2025 «Краснодар», для сравнения, в минувшем году заработал по указанной статье 770 111 000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» покинул воспитанник клуба Дмитрий Чистяков.

Андрей Маркелов