Губернатор Мурманской области сообщил о налете беспилотников в Оленегорске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале 1 июня. По предварительным даным, БПЛА вылетели из фуры. Водитель задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях»,— написал господин Чибис в соцсетях.

Губернатор попросил жителей не выкладывать в социальные сети фото и видео, в том числе, где запечатлена работа ПВО. На текущий момент ситуация в 51-м регионе стабильная. Угроз не зафиксировано.

В настоящее время господин Чибис находится на пути в Оленегорск, где произошла внештатная ситуация. Он также опроверг сообщения о взрывах в Североморске, назвав появялющиеся снимки фейками.

О пострадавших и погибших в результате атаки на аэродром под муниципальным центром пока ничего не известно. Очевидцы сообщали о густом дыме над поселком Высоцкий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за угрозы безопасности на фоне атак беспилотников в ночь на 28 мая петербургский аэропорт Пулково принял 14 рейсов, перенаправленных из Москвы.

Андрей Маркелов