Беглов выразил соболезнования Богомазу после обрушения моста в Брянской области

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил соболезнование главе Брянской области Александру Богомазу в связи с обрушением моста на пассажирский поезд «Климов — Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«В это тяжелое время петербуржцы разделяют горечь утраты, скорбят вместе с родными и близкими погибших. Санкт-Петербург готов оказать всю необходимую помощь»,— говорится, в частности, в сообщении от имени господина Беглова.

Губернатор Петербурга также от имени жителей города передал слова поддержки и пожелания «душевных сил и стойкости всем, кто потерял родных и близких». «Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления»,— заключил Александр Беглов.

«Ъ» писал, что в результате схода с рельсов пассажирского поезда после обрушения пролетного строения автомобильного моста на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области погибли семь человек и 73 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Андрей Цедрик