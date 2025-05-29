Белый дом: Трамп рассчитывает, что РФ и Украина встретятся на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что российская и украинская делегация проведут второй раунд переговоров на следующей неделе. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы надеемся, что Россия и Украина приступят к прямым переговорам на следующей неделе в Стамбуле. Мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент (Дональд Трамп. — "Ъ") поощрял и призывал к тому, чтобы эти две стороны встретились и провели прямые переговоры»,— сказала Кэролайн Левитт.

Она также заверила, что Белый дом проинформирует о решении направить американского представителя на переговоры России и США в Стамбуле, если Дональд Трамп решит это сделать.

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