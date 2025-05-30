Келлог: США советуют Киеву не отказываться от переговоров с Москвой

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посоветовал Украине не выступать с заявлениями об отказе от переговоров с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC News.

«Я говорил с (главой Минобороны Украины — “Ъ”) Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле, он также еще не видел (меморандум РФ). Я всегда предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьёзно»,— сказал господин Келлог.

Украина уже передала Москве свою версию меморандума, а российская сторона, в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявила о готовности представить свой проект документа и обсудить его на встрече. По словам господина Лаврова, помощник президента, возглавляющий российскую делегацию, предоставит меморандум во второй раунд переговоров 2 июня.

Подробнее о первом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».