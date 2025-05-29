«Интерфакс»: замглавы Ставрополя Гурциев погиб от взрыва гранаты

Ветеран военной операции на Украине, участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев мог погибнуть из-за взрыва гранаты. Как сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, у одного из двух погибших при взрыве в Ставрополе мужчин была граната, которая впоследствии взорвалась. Кому из двоих она принадлежала, не уточняется. Официально в МВД или СКР эту информацию не комментировали.

Ночью 29 мая в Ставрополе взорвалось неизвестное устройство. С утра стало известно, что один из погибших — Заур Гурциев. СКР возбудил уголовное дело по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств). Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утверждал, что рассматривается причастность Украины к взрыву.

После участия в программе «Время героев» в сентябре 2024 года Заура Гурциева назначили первым заместителем главы Ставрополя. Программа «Время героев» направлена на подготовку руководящих кадров среди участников СВО.