Два человека погибли при взрыве неизвестного устройства в Ставрополе

Взрыв неизвестного устройства произошел в Ставрополе, два человека погибли. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

По информации главы города, взрыв произошел в районе дома по улице Чехова, 85/19. «Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте»,— написал господин Ульянченко.

Правоохранительные органы разбираются в причине взрыва.