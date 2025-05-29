Уголовное дело завели после гибели двух мужчин в результате взрыва в Ставрополе

Уголовное дело завели после взрыва в одном из дворов Ставрополя. По предварительным данным правоохранителей, двух мужчин убило взрывной волной, их тела нашли в ночь на 29 мая. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Дело возбудили по признакам убийства двух лиц общеопасным способом ( п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК), а также незаконного приобретения и хранения взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).

По информации мэра города Ивана Ульянченко, взрыв произошел в районе дома по улице Чехова, 85/19. «Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте»,— сообщил мэр.