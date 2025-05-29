В результате взрыва в Ставрополе погиб замглавы города и ветеран СВО

Ветеран специальной военной операции и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате взрыва. Инцидент произошел в ночь на четверг в Ставрополе. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заур Гурциев

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова Заур Гурциев

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

По его словам, не исключается причастность Украины к взрыву. «На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия... Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле»,— написал губернатор в Telegram.

Заур Гурциев служил в вооруженных силах с 2007 года. В сентябре 2024-го был назначен первым заместителем главы администрации Ставрополя.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщал, что ночью 29 мая в городе взорвалось неизвестное устройство. В результате погибли два человека, их личности не раскрывались. Было возбуждено уголовное дело по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).