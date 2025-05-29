МИД РФ: меморандум с ООН по зерновой сделке не может быть продлен после 22 июля
Действие меморандума России и ООН по нормализации экспорта российской сельхозпродукции закончится 22 июля. Продлять его не планируется, заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
Фото: МИД РФ
Меморандум был подписан в июле 2022 года в Стамбуле, он рассчитан на три года. «Вынужден констатировать, что значительные усилия, предпринятые российской межведомственной делегацией и командой генсекретаря ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) Гринспан в рамках взаимодействия по меморандуму, к искомой отдаче не привели»,— сказал дипломат в интервью ТАСС в рамках Петербургского юридического форума.
Господин Логвинов считает основной проблемой западные санкции, которые привели к блокировке или ограничению доступа удобрений и продовольствия из РФ на мировые рынки. «Хотя эта продукция, согласно заявлениям Брюсселя, Вашингтона и Лондона, не должна подпадать под ограничения в принципе»,— утверждает представитель МИДа.
В 2022 году Россия и Украина заключили зерновую сделку, участниками соглашения также были Турция и ООН. Сделка включала договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В апреле 2025-го в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде обсуждался вопрос возобновления инициативы. Россия назвала условиями снятие санкций с Россельхозбанка и запрет на удары по судам в Черном море.