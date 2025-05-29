МИД РФ: меморандум с ООН по зерновой сделке не может быть продлен после 22 июля

Действие меморандума России и ООН по нормализации экспорта российской сельхозпродукции закончится 22 июля. Продлять его не планируется, заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

Меморандум был подписан в июле 2022 года в Стамбуле, он рассчитан на три года. «Вынужден констатировать, что значительные усилия, предпринятые российской межведомственной делегацией и командой генсекретаря ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) Гринспан в рамках взаимодействия по меморандуму, к искомой отдаче не привели»,— сказал дипломат в интервью ТАСС в рамках Петербургского юридического форума.

Господин Логвинов считает основной проблемой западные санкции, которые привели к блокировке или ограничению доступа удобрений и продовольствия из РФ на мировые рынки. «Хотя эта продукция, согласно заявлениям Брюсселя, Вашингтона и Лондона, не должна подпадать под ограничения в принципе»,— утверждает представитель МИДа.

В 2022 году Россия и Украина заключили зерновую сделку, участниками соглашения также были Турция и ООН. Сделка включала договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В апреле 2025-го в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде обсуждался вопрос возобновления инициативы. Россия назвала условиями снятие санкций с Россельхозбанка и запрет на удары по судам в Черном море.