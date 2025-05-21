Лавров: призыв к прекращению огня без условий нацелен на перевооружение ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы Европы к прекращению огня на Украине без предварительных условий необходимы для перевооружения ВСУ. По его словам, подобная «передышка» позволит украинским военнослужащим укрепить свои оборонительные позиции.

«Эти призывы к безусловному прекращению огня раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, которую излагали Европейский союз и члены НАТО, именно никаких переговоров, пока Украина не получит более сильные, чем Россия, позиции, и вообще никаких переговоров, пока России не будет нанесено стратегическое поражение. Потом перевернулись на 180 градусов, и вот теперь уже перемирие. Уже не о стратегическом поражении, а о перемирии, чтобы Украина получила передышку»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Ереване.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры представителей России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились представить друг другу предложения по установлению режима прекращения огня. Изначально Украина предлагала ввести 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. Владимир Путин обратил внимание, что для этого необходимо избежать рисков перевооружения ВСУ.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян