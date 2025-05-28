Возбуждено еще одно дело в связи с гибелью пятерых подростков под Иркутском

Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили еще одно уголовное дело, связанное с гибелью пяти подростков в частном доме в Байкальске. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), по факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних. В связи с этим следствие намерено установить причастных (к продаже алкоголя) лиц, «действиям которых будет дана правовая оценка».

«По данным на 17:30 местного времени (12:30 мск), закончен осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Также будут допрошены все участники мероприятия и родители несовершеннолетних. В квартире по месту жительства предполагаемого нападавшего проведен обыск. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая»,— отмечают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 мая сгорел частный дом, внутри обнаружены тела пяти подростков в возрасте от 13 до 17 лет. По предварительным данным, они были частью группы молодых людей, отмечавших день рождения. В какой-то момент внутри компании произошел конфликт — один из парней напал с ножом на своих знакомых, смертельно ранив четверых: девушку 16 лет и трех парней от 13 до 14 лет. После этого нападавший поджег дом, однако сам погиб при этом. В иркутскую областную больницу направлены еще четверо подростков, сумевших сбежать от 17-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Посиделки закончились поножовщиной».

Влад Никифоров, Иркутск