МИД РФ: в меморандуме по Украине будут обозначены возможные сроки урегулирования

Меморандум, разрабатываемый российской стороной, будет содержать сроки, условия и ключевые принципы урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, документ передадут украинской стороне сразу, как только подготовят.

В ответ Россия будет ждать меморандума, разработанного Украиной. Планировалось, что после представления друг другу планов по урегулированию Москва и Киев во второй раз встретятся за столом переговоров.

Первый раунд переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая. Делегации договорились продолжить встречи и обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Обмен прошел 23-25 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что продолжение обмена пленными будет зависеть от хода переговоров.

О перспективах нового раунда переговоров России и Украины — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич