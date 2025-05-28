Конкурс на создание пешеходного центра в Ярославле признан несостоявшимся

На открытый конкурс по поиску подрядной организации для выполнения работ и проектирования центральной части Ярославля в целях создания пешеходного пространства не подано ни одной заявки. Соответствующий протокол размещен в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Проектный офис» Фото: ООО «Проектный офис»

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся»,— указывается в протоколе.

Напомним, что заказчиком работ выступало ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». В контракт войдут строительно-монтажные работы на улице Кирова и Депутатском переулке, улицах Депутатской (устройство фонтана), Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского (переустройство фонтана), которые будут выполнять в шесть очередей. В основном сделают переустройство сетей и светофоров, а также вынос воздушных линий. На 2025-й год запланированы работы на Кирова, Депутатском переулке и Максимова.

Также в контракт входят работы по проектированию Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни. При разработке проектных решений подрядчик должен руководствоваться архитектурной концепцией альбома решений, разработанным ООО «Проектный офис». Именно эта организация подготовила проект для первого этапа благоустройства.

При разработке проектных решений нужно предусмотреть восстановление газонов, обеспечение беспрерывного пешеходного движения, создание интуитивно и визуально понятной системы навигации, выработку единого стилистического решения, возможность установки боллардов, устройство покрытия (плиточное из природного камня), систему уличного и архитектурно-декоративного освещения, возможность организации велодорожек и другие моменты.

Начальная стоимость контракта была определена в 1,4 млрд руб. Все работы подрядчик должен закончить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова