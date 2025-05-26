Потерпевший аварию в Киренске Ан-24 перевозил 46 пассажиров

На борту самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который сегодня, 26 мая, совершил жесткую посадку в Киренске, находилось 46 пассажиров. Как сообщил мэр Киренского района Кирилл Свистелин в своем Telegram-канале, в их числе были 39 взрослых и 7 детей, в том числе один грудной ребенок. Никто не пострадал. «На месте работают экстренные службы, выясняют причины происшедшего»,— отметил Кирилл Свистелин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Фото: Официальный канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Ранее сообщалось, что Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск—Киренск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причиной стало складывание передней стойки шасси воздушного судна. Инцидент произошел в 14:33 по местному времени (9:33 мск). Следственные органы Следственного комитета РФ на транспорте проводят доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Влад Никифоров, Иркутск