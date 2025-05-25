Главные новости за неделю 19-25 мая. Кавказ

Глава администрации Промышленного района Ставрополя Александр Красношлык, руководивший территорией почти пять лет, ушел в отставку по собственному желанию.

Спрос на туристическое жилье в Ставропольском крае вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, с наибольшим приростом бронирований в декабре — 22%.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа получили 103,8 млрд руб. на реализацию новых национальных проектов в 2025 году.

По результатам торгов имущества ООО «СХП Юг роскошной промышленности» в Ставропольском крае определились победители по нескольким лотам. ЗАО «Аматер» приобрело лот №4 за 10,5 млн руб., начальная цена составляла 10,3 млн руб.

Инвестиции в регионы Северного Кавказа могут достигнуть 10 триллионов рублей в ближайшие десять лет, если сохранится текущая динамика.

Защита экс-главы ГИБДД Ставрополья обжаловала 20-летний приговор. Верховный суд КЧР рассмотрит апелляцию по делу Алексея Сафонова.

Власти Ставрополя ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе утром 21 мая. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате ЧП пострадали три человека.

Конкурсный управляющий ООО «АК Ставрополь Авто» Кахабер Тедеев объявил о приостановлении торгов по продаже имущества банкрота с начальной ценой 2,5 млрд руб.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения заместителю начальника полиции Волгоградской области, подозреваемому в причастности к экономическим преступлениям на сумму 2,3 млн руб.

ФСБ совместно с МВД задержали девять жителей Андроповского округа Ставропольского края, включая восемь подростков, готовивших нападение на полицейских во время празднования Дня Победы. Все подозреваемые причастны к участию в деятельности террористической организации.