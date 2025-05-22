Имущество мясокомбината-банкрота в Новоалександровске приобрело ЗАО «Аматер»

По результатам торгов имущества ООО «СХП Юг роскошной промышленности» в Ставропольском крае определились победители по нескольким лотам. ЗАО «Аматер» приобрело лот №4 за 10,5 млн руб., начальная цена составляла 10,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав лота вошли нежилые здания в Новоалександровске и Ставрополе, холодильное оборудование, а также права аренды земельных участков до 2056-2057 годов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Аматер» зарегистрировано в 2011 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Гендиректор — Кирилл Пестряков. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 4 млн руб., прибыль — 365 тыс. руб.

По второму лоту победителем признан Виталий Пелепец. Он приобрел фургон-рефрижератор за 484,4 тыс. руб., начальная цена — 496 тыс. руб. У обоих победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам и арбитражному управляющему.

Конкурсный управляющий компании-банкрота Андрей Болотов объявил о начале публичных торгов по реализации основного имущественного комплекса в марте 2025 года. На аукцион единым лотом с начальной ценой 664,3 млн руб. выставлены земельные участки и здания мясокомбината в Новоалександровске, артезианские скважины, мясоперерабатывающий комплекс, логистический центр, недвижимость в селе Донском Труновского района и различное оборудование.

Отдельными лотами на торги также выставлены нежилые здания в Новоалександровске с начальной стоимостью 66,4 млн руб., объекты в селе Раздольном за 50 млн рублей, право аренды пруда за 7 млн руб. и транспортные средства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» зарегистрировано в Новоалександровске Ставропольского края в 1997 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 122,6 млн руб. Бенефициаром компании (100% доли в УК) значится Торнике Гулуа (с 25 августа 2023 года — доверительный управляющий Бежан Чалигава). Последние финансовые данные предприятия относятся к 2022 году, когда выручка общества составляла 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 72,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», с заявлением о признании ООО «Югроспром» банкротом в феврале 2024 года обратилась индивидуальный предприниматель из станицы Полтавской Юлия Домащенко. Основанием для иска стала задолженность предприятия в размере 29,9 млн руб. 19 июля 2024 года суд признал общество несостоятельным. Общая сумма установленных арбитражем требований кредиторов по состоянию на 27 мая 2024 года составила 880,9 млн руб. В стадии рассмотрения находились требования кредиторов на сумму 308,1 млн руб.

Основной причиной банкротства, по данным арбитража, явилась смерть 30 июля 2023 года собственника и руководителя ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Торнике Гулуа.

Тат Гаспарян