В Ставрополе арестован замначальника ГУ МВД Волгоградской области

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения заместителю начальника полиции Волгоградской области, подозреваемому в причастности к экономическим преступлениям на сумму 2,3 млн руб. Подследственный закончен под стражу до 27 мая, следует из сообщения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На Ставрополье планировалось организовать бизнес-миссии в Туркменистан и Турцию для поддержки предпринимателей. Ответственной за это направление была назначена чиновница С., которая заключила договоры возмездного оказания услуг с бизнесменом Л. на суммы 850 тыс. и 1,4 млн руб., заведомо зная о его неспособности реализовать проект»,— следует из сообщения.

Впоследствии чиновница предоставила в министерство экономики отчет о якобы состоявшихся поездках с указанием их участников. При проверке выяснилось, что упомянутые предприниматели ничего не знали о бизнес-миссиях.

Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Волгоградской области .

По факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Николай Аксенов