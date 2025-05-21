В Ставрополе ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Власти Ставрополя ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

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«Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым»,— написал Иван Ульянченко.

По словам мэра, коммунальные службы приступят к уборке территории после разрешения оперативных служб. Восстановительные работы планируется начать во второй половине дня.

«Восстановим выбитые окна и двери в течение трех дней. Квартиры, которые полностью пострадали от взрыва, планируем восстановить в течение двух недель»,— отметил глава города.

Ульянченко также заверил, что все собственники пострадавших квартир и автомобилей получат материальную помощь.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статьям об умышленном повреждении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Николай Аксенов