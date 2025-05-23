Спрос на жилье в курортных городах Ставрополья за год вырос на 15%

Спрос на туристическое жилье в Ставропольском крае вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, с наибольшим приростом бронирований в декабре — 22%. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС со ссылкой на аналитику собственной платформы бронирования Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Наибольший прирост онлайн-бронирований зафиксирован в Кисловодске и Ессентуках, тогда как деловые путешественники преимущественно направлялись в Ставрополь.

Пик активности туристов пришелся на июль, август и сентябрь 2024 года. При этом самый значительный рост количества заказов — 22% — отмечен в декабре. Эта тенденция указывает на то, что все больше россиян выбирают Ставропольский край для встречи Нового года.

В списке месяцев с наибольшим приростом спроса также оказались июнь (21%) и август (17%), традиционно популярные для отдыха.

Николай Аксенов