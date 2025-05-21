Защита экс-главы ГИБДД Ставрополья обжаловала 20-летний приговор

Адвокат экс-главы УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова подал апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному. Об этом ТАСС сообщил защитник осужденного Александр Дудин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесской Республики Фото: Официальный канал Объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесской Республики

«Сегодня направили в Верховный суд Карачаево-Черкесии апелляцию на приговор Черкесского городского суда. Основанием для подачи жалобы послужила согласованная с доверителем позиция о том, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела»,— отметил адвокат.

Бывшего начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова, прославившегося на всю страну благодаря установленным у него дома золотым унитазам, 12 мая суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 млн руб. и ограничением свободы на 1 год. Экс-полковника лишили специального звания и запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение 12 лет. Суд также постановил конфисковать имущество подсудимого на сумму более 21,8 млн руб.

Алексей Сафонов не признал вину в инкриминируемых преступлениях: создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, не позднее 2013 года осужденный вместе с сотрудниками УГИБДД и местными жителями организовал и возглавил преступное сообщество для незаконного обогащения. За восемь лет участники группы получили 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн руб.

Деньги передавались за то, чтобы водителей грузового транспорта, перевозивших зерновые культуры и другие грузы, не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и обеспечивали беспрепятственный проезд по территории Ставропольского края.

Подробнее о деле Алексея Сафонова — в материале «Ъ» «Золотые унитазы потянули на 24 года».

Тат Гаспарян