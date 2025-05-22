СКФО рассчитывает на 10 трлн рублей инвестиций до 2035 года
Инвестиции в Северный Кавказ могут составить 10 трлн рублей за десятилетие
Инвестиции в регионы Северного Кавказа могут достигнуть 10 триллионов рублей в ближайшие десять лет, если сохранится текущая динамика. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович в эфире телеканала «Россия-24».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Мы очень ждем инвесторов иностранных, у нас есть инвесторы из Азербайджана, Узбекистана, Турции»,— подчеркнул Андрей Цемахович.
По словам замглавы компании, в настоящее время основной капитал поступает либо из Центральной России, либо от местных инвесторов. При этом власти планируют активнее привлекать зарубежных партнеров для реализации проектов в регионе.