СКФО рассчитывает на 10 трлн рублей инвестиций до 2035 года

Инвестиции в регионы Северного Кавказа могут достигнуть 10 триллионов рублей в ближайшие десять лет, если сохранится текущая динамика. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович в эфире телеканала «Россия-24».

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«Мы очень ждем инвесторов иностранных, у нас есть инвесторы из Азербайджана, Узбекистана, Турции»,— подчеркнул Андрей Цемахович.

По словам замглавы компании, в настоящее время основной капитал поступает либо из Центральной России, либо от местных инвесторов. При этом власти планируют активнее привлекать зарубежных партнеров для реализации проектов в регионе.

Николай Аксенов