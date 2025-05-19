На Ставрополье подростки готовили теракт в День Победы

ФСБ совместно с МВД задержали девять жителей Андроповского округа Ставропольского края, включая восемь подростков, готовивших нападение на полицейских во время празднования Дня Победы. Все подозреваемые причастны к участию в деятельности террористической организации, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России

«Один из несовершеннолетних фигурантов заинтересовался запрещенной в России международной террористической организацией. Через мессенджер ему предложили вступить в нее для совершения преступлений. В 2024 году подросток принял присягу и стал членом террористической группы, после чего вовлек в нее своего родственника и семерых сверстников в возрасте 14-16 лет»,— следует из сообщения.

В настоящее время все подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

Николай Аксенов