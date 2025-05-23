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Глава Промышленного района Ставрополя подал в отставку

Александр Красношлык покинул пост главы Промышленного района

Глава администрации Промышленного района Ставрополя Александр Красношлык, руководивший территорией почти пять лет, ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил заместитель председателя городской думы Александр Куриленко.

Фото: Администрация Ставрополя

Фото: Администрация Ставрополя

«Благодарю Александра Красношлыка за взаимодействие»,— отметил Александр Куриленко, добавив, что имя нового главы района будет объявлено в ближайшее время.

Николай Аксенов

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