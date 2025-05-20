Продажу имущества завода «Ставрополь Авто» за 2,5 млрд рублей остановили

Конкурсный управляющий ООО «АК Ставрополь Авто» Кахабер Тедеев объявил о приостановлении торгов по продаже имущества банкрота с начальной ценой 2,5 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Причиной приостановки стало обращение основного залогового кредитора — ПАО «Банк ПСБ» (ранее — ПАО «Промсвязьбанк»). В своем письме финансовая организация указала, что является держателем требований к должнику на сумму 11 млрд руб., обеспеченных залогом имущественного комплекса автосборочного завода в Михайловске.

Имущество компании, впервые выставленное на продажу в апреле 2022 года за 5,5 млрд рублей, в феврале 2025 года вновь появилось на торгах по сниженной до 2,5 млрд рублей цене.

Выставленное на аукцион имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». Лот расположен в Шпаковском районе, город Михайловск, улица Вокзальная, 103. Задаток составляет 20% от начальной стоимости. Торги состоятся 5 мая.

В состав лота входят: склад комплектующих, склад готовой продукции, цех утилизации, ремонтно-механический цех, транспортный цех, трансформаторные подстанции, котельная, испытательный полигон, стоянка автомашин и автобусов, столовая, топливозаправочный пункт, а также 3-этажный закрытый пункт экипировки и технического обслуживания тепловозов с административно-бытовыми помещениями и др.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО АК «Ставрополь Авто» зарегистрировано в 2013 году в городе Михайловск. Основной вид деятельности — производство легковых автомобилей. Учредителем является «Объединенная автомобильная компания», которая, в свою очередь, на 100% принадлежит «Региональной земельной компании». Сейчас ООО ОАК ликвидировано. Прибыль компании за 2023 год составила 44,3 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО АК «Ставрополь Авто» банкротом в августе 2020 года. В суд с заявлением о признании компании несостоятельной обратилось ПАО «МИнБанк» из-за задолженности перед банком в размере 6,8 млрд руб.

В 2017 году завод «Ставрополь-Авто» выпустил тестовую партию из 530 внедорожников. Объем инвестиций в проект составил более 12 млрд руб. В конце февраля появилась информация о том, что территорию обанкротившегося автозавода в Шпаковском округе планируют передать в руки собственнику для дальнейшего развития.

Тат Гаспарян