В 2025 году более 103 млрд рублей выделено на нацпроекты в СКФО
В СКФО построят 890 объектов по нацпроектам
Регионы Северо-Кавказского федерального округа получили 103,8 млрд руб. на реализацию новых национальных проектов в 2025 году. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайку.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В текущем году в рамках нацпроектов запланированы работы на 890 объектах различного назначения с объемом финансирования свыше 59,5 млрд руб. Более 830 из них будут введены в эксплуатацию до конца года.
«За пять лет на реализацию нацпроектов в субъектах округа было направлено 590,6 млрд руб.»,— отметил Юрий Чайка.
За этот период в эксплуатацию введено более 9,8 тыс. объектов. Среди них — 527 образовательных учреждений, свыше 5,2 тыс. благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий, более 1,5 тыс. объектов здравоохранения, культуры и спорта.