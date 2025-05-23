В 2025 году более 103 млрд рублей выделено на нацпроекты в СКФО

Регионы Северо-Кавказского федерального округа получили 103,8 млрд руб. на реализацию новых национальных проектов в 2025 году. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В текущем году в рамках нацпроектов запланированы работы на 890 объектах различного назначения с объемом финансирования свыше 59,5 млрд руб. Более 830 из них будут введены в эксплуатацию до конца года.

«За пять лет на реализацию нацпроектов в субъектах округа было направлено 590,6 млрд руб.»,— отметил Юрий Чайка.

За этот период в эксплуатацию введено более 9,8 тыс. объектов. Среди них — 527 образовательных учреждений, свыше 5,2 тыс. благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий, более 1,5 тыс. объектов здравоохранения, культуры и спорта.

Николай Аксенов