Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Ставрополе

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту взрыва в многоквартирном доме №30/8 по улице Тухачевского в Ставрополе. Об этом сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ставропольского края Фото: МЧС Ставропольского края

Прокуратура Промышленного района города оценит исполнение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, уделяя особое внимание техническому обслуживанию газового оборудования. По результатам проверки будет принято решение о необходимости применения мер реагирования.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Промышленного района Ставрополя Александр Ряхин. Краевая прокуратура контролирует как следственные действия по факту инцидента, так и мероприятия по ликвидации последствий взрыва.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе утром 21 мая. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас уточняются детали происшествия. По оперативной информации, есть пострадавшая, ей оказывается медпомощь, уточняет губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Тат Гаспарян