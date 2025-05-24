В российский истребитель Су-57 внедрили ИИ-помощника

В многоцелевой одноместный истребитель Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ). Фактически она работает как второй пилот самолета, заявил «РИА Новости» представитель «Рособоронэкспорта». Новая система также будет предлагаться на экспорт.

В госкомпании рассказали, что ИИ-помощник создан для поддержки пилотов во время плановых полетов и ходе боевых действий. Система должна будет давать подсказки пилоту «в тактические моменты», уточнил представитель «Рособоронэкспорта».

Источник агентства в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, разработчик истребителя) заявил, что система решает часть задач во время плановых полетов. В их числе — навигация по точкам маршрута и управление системами полета. Решение о применении оружия остается за пилотом, подчеркнул собеседник агентства.

«Рособоронэкспорт» говорил, что обсуждает с 20 странами более 100 проектов технологического сотрудничества по военной продукции. Их потенциал оценивают более чем в $30 млрд. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу считает, что на российское вооружение и военную технику есть большой отложенный спрос.

Об экспорте оружия в мире — в материале «Ъ» «На полях снабжений».