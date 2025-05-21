«Рособоронэкспорт» обсуждает проекты для армий с 20 странами

«Рособоронэкспорт» обсуждает с 20 странами-партнерами более 100 проектов технологического сотрудничества по военной продукции. Их потенциал оценивается более чем в $30 млрд, сообщил «Ъ» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в преддверии выставки вооружений MILEX.

По его словам, речь идет о странах из Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и СНГ. В числе рассматриваемых проектов — совместное и лицензионное производство стрелкового оружия и патронов, средств ПВО, вертолетов, в том числе Ка-226Т. Также обсуждается выпуск истребителей Су-57Э, авиадвигателей, БПЛА «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Орион-Э» и барражирующих боеприпасов семейства «Куб».

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщал, что в 2020–2024 годах Россия поставляла вооружения в 33 страны, отдав предпочтение производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не для экспорта. В «Рособоронэкспорте» сказали «Ъ», что у SIPRI нет доступа к достоверной информации об экспорте российского оружия и интерес к нему в мире сейчас «высочайший». Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу уверен, что на российское вооружение и военную технику есть большой отложенный спрос.

Подробности — в материале «Ъ» «На полях снабжений».