Банк России выпустит памятные монеты в честь российских футбольных клубов

Банк России выпустит в обращение памятные серебряные монеты серии «Российский спорт», посвященные отечественным футбольным клубам, сообщает регулятор.

В 2025 году будут выпущены монеты с логотипами петербургского «Зенита» и московского «Локомотива». В следующем году они будут посвящены столичным ЦСКА и «Спартаку». Как отмечено в сообщении ЦБ, чтобы в честь клуба выпустили монету, он «должен быть старше 100 лет, представлять массовый вид спорта, иметь высокие результаты и участвовать в ведущих всероссийских соревнованиях».

Первые монеты серии были выпущены в 2023 году. На них были изображены эмблемы спортивных обществ.

Таисия Орлова