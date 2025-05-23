Ситуация с низким уровнем воды в Волге остается напряженной, но находится под контролем. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Росводресурсах уровень воды в Волге назвали контролируемым

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Росводресурсах уровень воды в Волге назвали контролируемым

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«По окончании спецпопуска мы наполним все водохранилища, которые позволят нам спокойно пройти и летний, и осенний, и зимний периоды», — сказал он.

Ранее в ведомстве низкий уровень воды связывали с аномально теплой зимой, которая привела к быстрому уменьшению снежного покрова.

Обмеление Волги в 2023 году привело к проблемам в экосистеме водоема, водохозяйственной деятельности, судоходстве, туризме и горнодобывающей промышленности.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков высказал опасения «Ъ Волга-Урал», что в этом году возможное обмеление Волги может стать повторением кризиса 2023 года и превзойти его, что принесет экономике регионов Поволжья масштабные последствия.

Кроме того, с мая 2024 года Росгидромет закрыл общий доступ к оперативным данным по уровням и притокам воды с гидропостов ВКК. Теперь получить их можно только на платной основе. Подробнее читайте в материале «Ъ Волга-Урал» «Волга села на мель».

Дарья Сайфиева