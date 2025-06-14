Yes, IT is

Доподлинно не известно, использовались ли компьютеры при выпуске дореволюционного «Коммерсанта». Но с 1989 года, когда появилось информационное агентство «Постфактум» и создавались нулевые номера еженедельной газеты, редакционная работа велась только на компьютерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Передача информации от одного компьютера к другому осуществлялась в то время при помощи пары ног и пятидюймовой дискеты.

В 1992 году в «Коммерсанте» появилась собственная редакционно-издательская система, вызывавшая гордость внутри и зависть вне издательского дома.

Основывалась она на логике и требованиях, изложенных Владимиром Яковлевым в 27-страничном труде под заголовком «Это вам, доктор», который стал программным документом для коммерсантовских программистов.

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Вооруженные передовым учением, они спустя несколько лет объединились в мощную группировку (главарь — Герман Митрофанов) и назвали ее дирекцией по информационным технологиям. К 2001 году группировка настолько окрепла, что замахнулась на принципиально новую редакционно-издательскую систему «Коммерсантъ-Редакция 2.0» для Windows. Постепенно расширяя сферы влияния, система к 2008 году охватила все без исключения коммерсантовские издания. Журналисты покорились, никто из них не пострадал.

Не пострадала даже юная корреспондентка, обратившаяся к программистам с просьбой: «Слышала, что у вас уже есть интернет. Сбросьте на дискетку, пожалуйста».

журнал «Власть»

Май. Тормозной путь Рема Вяхирева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рем Вяхирев (слева) и Алексей Миллер в 2001 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Рем Вяхирев (слева) и Алексей Миллер в 2001 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

30 мая 2001 года новым председателем правления РАО «Газпром» был назначен Алексей Миллер. Как написала тогда «Власть», отставка многолетнего руководителя компании Рема Вяхирева для газовой монополии — «это примерно то же, чем был для России уход Бориса Ельцина». Правда, уходил Вяхирев гораздо дольше, чем Ельцин.

Как подсчитал журнал, с момента первых публичных действий властей против главы «Газпрома» (2 июля 1998 года) до его фактической отставки прошло 1063 дня.

С этим показателем Вяхирев оказался безусловным лидером рейтинга выживаемости за 1995–2001 годы, опередив почти в два раза по запасу прочности ближайших конкурентов из числа самых известных отставников — бывшего министра внешних экономических связей Олега Давыдова и экс-главу «Медиамоста» Владимира Гусинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин в 2008 году

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ Дмитрий Бутрин в 2008 году

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Дмитрий Бутрин: Конечно, ничто не заменит на интервью вовремя сделанного кивка или умного лица. К счастью, этого эффекта можно добиваться и в телефонном разговоре. И хорошо, что наши собеседники плохо представляют себе, чем может быть занят репортер в момент, когда он обсуждает, например, решения совета директоров «Газпрома» о либерализации рынка акций компании с ее руководителем. Алексей Миллер до сих пор не знает, что 17 мая 2005 года рассказывал об этих материях по телефону человеку без штанов.

Мое пребывание в Центральной клинической больнице в это время было удивительно скучным. На мой взгляд, проблемы со здоровьем у меня закончились сразу после того, как я вечером уснул у себя дома, а наутро проснулся уже в белой палате почтенного медицинского заведения. Поэтому звонок из приемной Миллера меня более чем порадовал — директор «Газпрома» интереснее фолликулярной ангины. Увы, медперсонал так не думал.

Пенициллин внутримышечно полагается даже таким больным раз в четыре часа, и в разгар беседы эти четыре часа прошли.

Объяснять кому-либо из этих двух — медсестре Тане или Алексею Миллеру — обстоятельства происходящего было просто неуместно. И она, и он — люди занятые.

Репортеры знают: иногда проще снять штаны, чем прервать важный разговор. Тем более интервью, которое нужно срочно передать в редакцию. Было не слишком приятно. Но Миллер ничего не почувствовал.

Ценный кадр

В начале июня 2001 года фотокорреспондент «Ъ» Василий Шапошников отправился на рядовую съемку в московскую мэрию. Событие было не ахти какое: Юрий Лужков проводил награждение художников или что-то в этом роде.

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Проходя мимо памятника Юрию Долгорукому, Василий вдруг остановился. Больше всего он был поражен даже не деталями, на которые раньше никогда не обращал внимания, а тем фактом, что конь остается совершенно неподвижным.

журнал «Власть»

11 сентября. Кому принадлежит Россия

Еще до избрания на первый срок кандидат в президенты Владимир Путин в обращении к избирателям заявил о необходимости провести «большую инвентаризацию страны».

«Власти» понравилась постановка вопроса, и в мае 2000 года журнал открыл специальный проект, чтобы выяснить, сколько же в России собственности, где она находится и кому принадлежит.

С сентября 2001 года по март 2002-го в рамках этого проекта вышли 22 публикации из цикла «10 лет капитализма в России», авторы которых (под руководством Дмитрия Бутрина) проследили путь, пройденный крупнейшими компаниями страны и их владельцами за последнее десятилетие.

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По сути, этот проект, осуществлявшийся совместно с телепрограммой «Намедни» (НТВ), стал первой в России попыткой создать публичную историю российского бизнеса как часть новейшей истории страны.

24 октября. Журнал «Секрет фирмы»

Первый номер ежемесячного приложения к журналу «Коммерсантъ-Деньги» «Секрет фирмы» вышел 24 октября 2001 года. Журнал описывает конкретные бизнес-технологии, подходы к менеджменту, маркетингу, управлению финансами и персоналом.

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В 2002 году директор по развитию ИД «Коммерсантъ» Юрий Кацман уволился из «Ъ», выкупил журнал и с 23 сентября 2002 года стал издавать его самостоятельно. 22 декабря 2006 года он продал издание обратно (уже подороже и уже в виде еженедельника). Как журнал в составе ИД «Коммерсантъ» «Секрет фирмы» начал выходить с 15 января 2007 года. С февраля 2009 года вернулся к ежемесячному режиму. Все эти годы главным редактором была Марина Иванющенкова.

Марина Иванющенкова: Летом 2001 года бывший главный редактор журнала «Деньги» Юрий Кацман рассказывал знакомому бизнесмену, что собирается запускать новый проект.

— И как он будет называться? — поинтересовался бизнесмен.

— «Секрет фирмы»,— ответил Кацман.

— Ну, не хочешь — не говори,— обиделся собеседник.

В 2001-м «Секрет фирмы» начал выходить как ежемесячное приложение к «Деньгам», а в 2002-м Кацман выкупил у «Коммерсанта» бренд «Секрет фирмы» и стал издавать журнал самостоятельно — сначала раз в две недели, а потом еженедельно.

Редакция очень строго следила за качеством текстов. Во-первых, коммерсантовская школа. А во-вторых, данное когда-то обещание. А дело было так. Вскоре после того, как журнал начал распространяться в регионах, на прилавках орловских магазинов появилась водка под названием «Секрет фирмы». Проведя небольшое расследование, издатели журнала выяснили, что владельцы орловского водочного завода, поклонники журнала, зарегистрировали на себя этот торговый знак по классу «алкогольные напитки».

Торговая марка журнала по этому классу защищена не была, и водочники этим воспользовались. Соучредитель журнала отправился в Орел, чтобы договориться о выкупе торгового знака по алкогольному классу. Это были трудные переговоры. Сидели долго, дегустировали, горячились, зачитывали избранные места из особо полюбившихся заметок. Никто не хотел уступать.

— Ну что, не продашь, значит? — спросил наш.

— Неа,— ответил орловский предприниматель.

— Тогда хоть пообещай, что водка будет качественной. Не дай бог кто-то скажет, что «Секретом фирмы» отравился.

— Обижаешь! Премиум-класс! — возмутился водочник и добавил: — Но и ты пообещай, что журнал не сдуется.

Через несколько лет «Секрет фирмы» вернулся к истокам: в 2006-м его купил ИД «Коммерсантъ» (правда, дороже, чем в 2002-м продал). А в начале 2009-го снова стал ежемесячником (правда, теперь он втрое больше по объему). Но редакция по-прежнему строго следит за качеством. Обещали же! Ну и коммерсантовская школа, конечно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Иванющенкова в 2009 году

Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ Марина Иванющенкова в 2009 году

Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

Марина Иванющенкова окончила факультет журналистики МГУ. С января 1993 года была корреспондентом отдела «Частный сервис» газеты «Коммерсантъ-Daily». С октября 1997 года — корреспондент журнала «Коммерсантъ-Деньги». С ноября 2001 года — главный редактор «Секрета фирмы».

5 декабря. «Коммерсантъ-iOne»

В самом конце 2001 года подписчики «Ъ» получили первый номер тематических страниц «Коммерсантъ-iOne», посвященных IT-отрасли. Приложение выросло из проекта, проведенного издательским домом и компанией Accenture в 2000 году. Тогда далекого от компьютерных технологий человека под псевдонимом Айван на три недели заперли в пустой квартире с компьютером и интернетом с целью изучить возможности, которые сеть открывает перед людьми.

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Последний выпуск страниц датируется 17 марта 2003 года, после чего «Коммерсантъ-iOne» стал приложением к журналу «Секрет фирмы». Редактором тематических страниц был Игорь Пичугин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Пичугин в 2001 году

Фото: Сергей Пономарев / Коммерсантъ Игорь Пичугин в 2001 году

Фото: Сергей Пономарев / Коммерсантъ

Игорь Пичугин окончил Московский физико-технический институт, кандидат физико-математических наук. Работал в «Ъ» с 1992 года, писал об IT, электронике и телекоммуникациях. С начала 2001 года занимался проектом «Коммерсантъ-iOne». Написал книгу «Вызови Айвана: непридуманные истории ИТ-внедрений».