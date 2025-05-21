OpenAI покупает стартап по разработке ИИ-гаджетов io за $6,5 млрд

Сегодня компания OpenAI, известная прежде всего созданием чат-бота ChatGPT, объявила о покупке стартапа io Products, специализирующегося на разработке гаджетов, подходящих для использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как пишут американские СМИ, сумма сделки составит $6,5 млрд, вся она будет выплачена акциями. Это крупнейшая покупка в истории OpenAI.

Io Products была создана год назад бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, проработавшим в корпорации почти 30 лет и стоявшим за разработкой десятков ее продуктов, включая iMac, MacBook, iPhone, iPad. В 2019 году он ушел из Apple и стал развивать собственные проекты, одним из которых стал io. Еще в 2023 году сообщалось, что Джони Айв обсуждает с сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом создание первого гаджета, предназначенного для использования ИИ. В конце прошлого года OpenAI уже купила 23% в io.

Теперь Джони Айв будет работать с командой OpenAI, разрабатывая целую линейку гаджетов, которые будут лучше, чем обычные смартфоны, подходить для работы с ИИ. Первые такие устройства планируется выпустить уже в 2026 году. Кроме того, господин Айв вместе с другой принадлежащей ему компанией LoveFrom будет заниматься в OpenAI всеми направлениями дизайна — не только в том, что касается гаджетов, но и в отношении ПО, включая чат-бот ChatGPT.

Яна Рождественская