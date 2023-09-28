FT: OpenAI хочет привлечь $1 млрд на создание «iPhone для ИИ»

OpenAI, владеющая чат-ботом ChatGPT, ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом и основателем Softbank Group Масаеси Соном о создании первого гаджета компании для пользования искусственным интеллектом (ИИ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times (FT). При этом гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассчитывает, что ему удастся получить от Softbank $1 млрд на разработку девайса.

По данным газеты, Сэм Альтман и Джони Айв уже давно обсуждают варианты дизайна нового устройства. Разработка продукта находится на начальной стадии, и стороны обсуждают множество идей того, как именно будет выглядеть первый гаджет OpenAI. Они надеются создать интуитивно понятный пользовательский интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом, пишет издание, повторив успех Apple при создании iPhone. За дизайн iPhone отвечал как раз господин Айв. Господин Сон также участвует в некоторых переговорах. При этом он отвечает прежде всего за финансирование проекта, в обмен на которое OpenAI обещает использовать в своем гаджете чип от Arm — разработчика, в котором Softbank удерживает 90-процентную долю капитала.

По словам источников, стороны настроены решительно, но о намерении создать подобный продукт OpenAI, скорее всего, объявит только через несколько месяцев, а процесс его вывода на рынок может затянуться на годы.

Кирилл Сарханянц