«Сейчас самое подходящее и удобное время для перемен»

В минувший четверг директор по дизайну Apple Джонатан Айв объявил, что до конца года завершит работу в компании и займется собственным проектом LoveFrom. Правда, как рассказал сам дизайнер в интервью Financial Times, он не намерен совсем порывать с Apple.

Джонатан Айв проработал в Apple 27 лет, создав и возглавив сильную команду дизайнеров. Он стоит за разработкой десятков продуктов, включая iMac, MacBook, PowerBook, iPod, iPhone, iPad. Теперь Джонатан Айв собирается поработать для себя, в собственной дизайнерской компании LoveFrom, в коллективе, который сам называет «коллекцией творческих людей». И первым клиентом LoveFrom станет Apple.

Джонатан Айв родился в графстве Эссекс в Великобритании в 1967 году. Он учился в той же школе, которую позже оканчивали футболисты Дэвид Бекхем, Дуайт Гейл, Гарри Кейн и другие известные спортсмены. Правда, его самого тяга к спорту обошла стороной. По его собственным словам, с самого детства он любил что-нибудь из чего-нибудь мастерить.

«Помню, мне всегда было интересно создавать какие-нибудь предметы. И я разбирал на части все подряд, что только попадало мне в руки, чтобы сделать что-нибудь новое»,— говорит Джони Айв газете Financial Times.

Поэтому выбор профессии был для него логичным: сначала Политехнический университет в Ньюкасле, потом работа дизайнером. Во время учебы в университете стало ясно, что направление выбрано верно. Его многочисленные разработки студенческих лет удостаивались наград. На денежную премию за проект кассового аппарата в 1989 году Джони Айв съездил в Калифорнию, где побывал в Сан-Франциско, влюбился в этот город и мечтал туда вернуться. Не прошло и трех лет, как мечта сбылась. В 1992 году Apple пригласил его в качестве дизайнера в свою команду.

Потребители знают продукцию Apple в первую очередь в том виде, в каком ее создал Джони Айв, главный принцип которого — «чем меньше, тем больше». «Дизайнер в своей работе, как мне кажется, пытается решить ужасно сложные вопросы, но это решение должно быть очень простым,— считает он.— Наша цель — простые предметы, предметы, которые ни в каком другом виде невозможно представить. Стоит сделать все правильно, и ты становишься ближе к предмету и концентрируешься на нем. Например, приложение iPhoto, которое мы создали для iPad — оно полностью захватывает тебя, и ты забываешь, что пользуешься iPad».

Притом что всякий разработанный Джони Айвом в Apple гаджет имеет уникальный вид, он не ставит уникальность на первое место. «Делать что-то по-другому очень легко. Мне это не интересно, это меня не мотивирует. Мне интересно сделать что-то лучше. Мне интересно разработать и создать продукт и функционал, которые будут продуманными, а не небрежными. И тут мы возвращаемся опять к вопросу мотивации, ведь так? Моя мотивация — всегда помнить то, чему я научился, и использовать эти знания и разработанные мною методы для того, чтобы создавать хороший продукт».

Уходя из Apple, Джони Айв не намерен полностью разрывать связи с компанией и планирует работать над некоторыми ее проектами. «Я хоть уже и не буду сотрудником, но по-прежнему буду участвовать в работе компании активно и, надеюсь, еще долгие годы. Просто мне кажется, что сейчас самое подходящее и удобное время для перемен,— говорит дизайнер.— Делать что-то по-настоящему инновационное очень нелегко и требует времени. Бывает, что при этом требуется технология, на разработку которой уходят годы… Есть проекты, над которыми мы работали по многу лет, и я ужасно рад, что продолжу эту работу. Есть и новые проекты».

«Мне очень повезло, что на протяжении последних тридцати с лишним лет я работал с замечательными людьми и занимался интересными проектами и решил много трудных задач. Я чувствую, что на мне лежит ответственность применить эти знания, чтобы создать что-то значительное»,— говорит дизайнер. Значительным он намерен продолжить заниматься в собственной компании LoveFrom.

Название LoveForm связано с фразой Стива Джобса. Джони Айв вспоминает, как на одной из встреч с сотрудниками тот сказал, что любовь должна быть главным стимулом в работе: делая что-то с любовью, ты выражаешь человечеству свою благодарность. «Я проникся этой идеей,— говорит Джони Айв,— меня очень тронули эти его слова. Название LoveFrom лаконично объясняет, почему я делаю то, что делаю»

В новой компании, в этой «коллекции творческих людей», будет работать и австралийский дизайнер Марк Ньюсон, с которым Джони Айв сотрудничает в Apple с 2014 года. Наряду с проектами Apple компания займется и теми, которые, по словам Айва, связаны с его личными увлечениями. Например, носимые гаджеты. «По мере того, как технологии становятся все более индивидуальными, они неизбежно становятся носимыми. Мы увидели, что технологии могут оказаться очень полезными для здоровья и благополучия человека. Меня эта тема ужасно интересует в том плане, как она решается носимыми гаджетами»,— говорит дизайнер.

Алена Миклашевская