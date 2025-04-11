Патрушев: за отвратительным решением Таллина о судах на Балтике кто-то стоит

Председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев назвал решение Эстонии топить подозрительные торговые суда в Балтийском море отвратительным. Он добавил, что Таллин не может действовать самостоятельно. Следовательно, за ним кто-то стоит, считает господин Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кто их поддерживает, надо понять. Потому что я не думаю, что все страны Запада их поддержали в этом. Думаю, скорее всего, это европейские страны»,— сказал господин Патрушев «Известиям». Он предполагает, что предложение Эстонии могла поддержать Великобритания.

Сегодня, 11 апреля, у берегов острова Аэгна в Таллине военно-морские силы Эстонии задержали танкер Kiwala для проверки его юридического статуса и технического состояния. Эстонские СМИ писали, что танкер шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар сообщил, что танкер находится под санкциями, поскольку, как утверждалось, входит в российский теневой флот.

9 апреля парламент Эстонии принял поправки к законам, позволяющие вооруженным силам страны «применять силу» в отношении гражданских судов, которые представляют угрозу критической инфраструктуре страны.

В декабре прошлого года был поврежден энергокабель EstLink2, пролегающий между Эстонией и Финляндией, а спустя несколько дней сообщалось о выходе из строя еще четырех финских коммуникационных кабелей. В ноябре было повреждено еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».