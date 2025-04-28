Матвиенко и Володин призвали законодателей защитить историю

Российским депутатам, сенаторам и министрам необходимо защищать историческую память в условиях «информационной войны». Об этом заявили председатели обеих палат Федерального собрания на заседании Совета законодателей сегодня, 28 апреля.

«У всех у нас в эти дни приподнятое настроение — полностью освобождена от нацистских формирований Курская область»,— сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Она напомнила, что российские военные в «очень непростых условиях» выполнили поручения верховного главнокомандующего и «убрали эту нечисть с нашей земли», и призвала поблагодарить их за это. По мнению госпожи Матвиенко, участников СВО, людей с «совершенно правильным мировоззрением», необходимо вовлекать в воспитание молодежи.

Председатель Совфеда также акцентировала внимание на создании исторических музеев и попросила депутатов всех региональных парламентов дать свои номера телефонов ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы окружить их «теплом, уважением, поклонением». Кроме того, Валентина Матвиенко призвала восстанавливать исторические памятники в Донбассе, Новороссии и Курской области, а также выносить вопросы фальсификации истории на международный уровень. «Мы должны обсуждать с коллегами вопрос о борьбе с поднимающим голову неонацизмом»,— подчеркнула она.

Госпожу Матвиенко поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвавший коллег каждый день помнить, что «мы обязаны жизнью» тем, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Он также поздравил собравшихся с наступающим праздником 9 Мая, подчеркнув, что он сочетает в себе и день радости, и день памяти.

Божена Иванова