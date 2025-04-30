Путин: оставшимся в Курской области украинским военным предложили сдаться

Президент Владимир Путин заявил, что армия России «вышибла» украинских военнослужащих из Курской области, но в регионе «по щелям сидят» отдельные группы. По его словам, они просят об эвакуации, что невозможно из-за их разрозненности. Как добавил президент, оставшимся в области военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ) предложили сдаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это непростое время, оно не закончилось. Да, вышибли из Курской области противника, но там еще "по щелям", в подвалах каких-то сидят. Мы слышим, чего говорят там — просят эвакуации. Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции»,— сказал Владимир Путин на просветительском марафоне «Знание» (цитата по ТАСС).

По словам президента, украинским военнослужащим предлагают сдаться. Он уточнил, что некоторых из них взяли в плен и «направили туда, где сидят их сослуживцы с предложением сложить оружие». Глава государства также сказал, что это не единичные случаи.

Генштаб ВС России заявил о полном освобождении Курской области от ВСУ 26 апреля. Там уточнили, что в операции участвовали в том числе военнослужащие из Северной Кореи. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что за время оккупации погибло 288 мирных жителей.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».