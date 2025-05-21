Главные новости к утру 21 мая

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ожидают требований России для прекращения огня на Украине «возможно, на этой неделе». «Как мы поняли, русские собираются выработать условия для достижения прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры»,— сказал госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими руководителями стран Европы сообщил, что России и Украине придется самим найти решение конфликта.

Доля вторичного жилья в совокупном количестве ипотечных выдач в апреле 2025 года показала резкий рост, впервые за полгода превысив 50%. Оживление этого сегмента кредитования связано со снижением ставок, началом действия программы семейной ипотеки на вторичном рынке в ряде регионов, а также введением ипотечного стандарта, который ограничил субсидирование ипотеки на новостройки.

Минцифры разработало постановление об отраслевых особенностях отнесения объектов связи к критической информационной инфраструктуре (КИИ). Согласно документу, операторы связи сами будут выявлять и определять такие объекты в зависимости от масштаба возможных последствий при возникновении компьютерного инцидента. Исполнение новых функций потребует от операторов дополнительно 6 млрд руб. расходов в течение шести лет.

Доходы IT-специалистов, работающих из-за границы на российские компании, выросли за год до 26%. Большинство таких специалистов находится в странах ближнего зарубежья, а пользуются их услугами в технологических и креативных сферах. Эксперты связывают рост зарплат у релокантов с компенсацией увеличения НДФЛ для нерезидентов РФ и общим ростом доходов в IT.

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Савченко, представляющий Волгоградскую область, досрочно прекратит свои полномочия из-за перехода на новую работу. Вопрос о снятии полномочий предлагается рассмотреть 22 мая.

Мировые цены на карбамид могут перестать расти и перейти к снижению на фоне ожиданий возобновления экспорта из Китая, ограниченного в 2024 году. С мая по сентябрь КНР может отгрузить на внешние рынки около 2 млн т.

Минтранс не увидел необходимости в скидках на железнодорожную транспортировку угля на Северо-Запад и Юг, которые в числе мер поддержки отрасли одобрил президент РФ Владимир Путин. По данным министерства, угольщики выставляют по этим направлениям заявки, кратно превышающие план.

Рынок новой дорожно-строительной техники никак не может выйти из пике: по итогам первого квартала продажи сократились на 36,6%. На производителей давят кризис в жилищном секторе, высокая ставка ЦБ и большие стоки лизинговых компаний, которые составляют значительную конкуренцию сегменту новой техники.

За счет большого числа промзон, требующих реновации, формирующийся сейчас в Москве район Большого Сити стал крупной точкой роста для рынка недвижимости. Уже к концу 2025 года объемы ввода офисной и торговой недвижимости в этой части города увеличатся соответственно на 39% и 83%, а в жилом секторе — более чем вдвое.