Инфраструктура на самоопределении

Минцифры разработало постановление об отраслевых особенностях отнесения объектов связи к критической информационной инфраструктуре (КИИ). Согласно документу, операторы связи сами будут выявлять и определять такие объекты в зависимости от масштаба возможных последствий при возникновении компьютерного инцидента. Исполнение новых функций потребует от операторов дополнительно 6 млрд рублей расходов в течение шести лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Операторы связи сами будут определять объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на объектах связи, следует из проекта постановления, опубликованного 16 мая на портале regulation.gov. Выявлять объекты КИИ и присваивать им категории значимости будут специальные комиссии, которые составят из сотрудников компаний. Также у компаний остается право не выявить у себя такие объекты.

В числе прочего компании будут передавать в ФСТЭК информацию о ПО и ПАК, которые используются на объектах КИИ, а также средствах обеспечения безопасности объектов. Каждый из объектов может быть отнесен к категории в зависимости от масштаба возможных последствий при возникновении компьютерного инцидента. Требования могут вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Объект КИИ — это информационная система, автоматизированная система управления или телекоммуникационная сеть, которая обеспечивает выполнение важных процессов, необходимых для их работы. В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, который распространяет обязанность по переводу значимых объектов КИИ на российский софт на коммерческие компании.

В сводном отчете к проекту постановления говорится, что расходы операторов связи на реализацию его положений составят более 6 млрд руб. на шесть лет. Источник “Ъ” на телеком-рынке оценивает затраты компаний в дополнительные «сотни миллионов рублей на оператора в год». В документе также указано, что сейчас отсутствует нормативное закрепление особенностей категорирования объектов КИИ в сфере связи, а «имеются лишь общие положения», в соответствии с которыми операторы определяют их.

Мнения операторов связи о новом регулировании разделились. В «МегаФоне» уверяют, что нововведения не скажутся на их работе, потому что как субъект КИИ они уже выполняют требования. «Государство совершенствует защиту критической инфраструктуры. Новые требования детализированно отражают отраслевую специфику при категорировании»,— говорят в «МегаФоне».

Однако в Т2 объясняют, что предлагаемые правки вносят «принципиальное изменение в алгоритм определения объектов КИИ». По словам представителя компании, существующий порядок позволяет категорировать и обеспечивать безопасность КИИ «на должном уровне». «Он предполагает рассмотрение критических процессов организации от определения недопустимых событий, в новом же варианте предлагается просто выбирать объекты КИИ из списка типовых объектов». При этом список КИИ может быть существенно расширен, объясняют в компании, что может усложнить выполнение требований по безопасности. Новый подход потребует серьезных затрат на категорирование и обеспечение безопасности «новых» объектов КИИ, заключают в Т2. В «Вымпелкоме», МТС, «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ”, знакомый с обсуждением документа, рассказывает, что сейчас бизнес «минимально» определяет у себя КИИ, так как у него «нет желания попадать под дополнительную ответственность и требование об отечественности ПО». «Проблема и в том, что понятия в законодательстве определены довольно размыто и не всегда понятно, следует ли какую-то систему относить к КИИ»,— добавляет управляющий директор по работе с государственными органами Positive Technologies Игорь Алексеев.

В Минцифры не считают, что операторы связи могут злоупотреблять положениями постановления и не определять как КИИ часть своей инфраструктуры, рассказали “Ъ” в министерстве. При этом там считают, что указанная оценка расходов операторов рассчитана на шесть лет и на всех действующих операторов и «на каждого оператора придется не слишком существенная сумма».

Алексей Жабин, Татьяна Исакова