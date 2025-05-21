Дорогие соотечественники

Доходы IT-специалистов, работающих из-за границы на российские компании, выросли за год до 26%. Большинство таких специалистов находятся в странах ближнего зарубежья, а пользуются их услугами в технологических и креативных сферах. Эксперты связывают рост зарплат у релокантов с компенсацией увеличения НДФЛ для нерезидентов РФ и общим ростом доходов в IT. При этом они признают, что, несмотря на это, многим компаниям все еще выгоднее нанять удаленного специалиста, чем оформить сотрудника в штат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Зарплаты специалистов-релокантов, сотрудничающих с российскими компаниями, выросли в целом на 14% за год, а самыми востребованными стали специалисты из технологического (IT) и креативного сегментов. Это следует из данных компании Solar Staff, где изучили доходы более 2 тыс. внештатных исполнителей, находящихся за пределами России. Наибольший рост среднемесячного дохода зафиксирован у программистов — рост на 15% (с 162,3 тыс. до 186,5 тыс. руб.) и веб-разработчиков — на 26% (с 223 тыс. до 280,3 тыс. руб.). Большинство специалистов работают на российский бизнес из стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и в меньшей степени Сербии, отмечает Solar Staff. Доля фрилансеров растет в технологических и креативных сегментах (IT, реклама, edtech и т. д.), тогда как в промышленности, медицине, транспорте и строительстве предпочитают нанимать специалистов в России.

Динамику “Ъ” подтверждают в «Хабр.Карьере»: доход IT-специалистов в России вырос у 58%, у релокантов рост наблюдался у 45% сотрудников. «При этом упали в доходе около 25% тех, кто не в России, и только 12% тех, кто в России»,— отметили в компании.

В других рекрутинговых компаниях “Ъ” рассказали, что также наблюдают рост зарплат в целом по IT-сегменту российского рынка. «Результаты нашего опроса позволяют предположить, что дистанционные работники из-за рубежа зарабатывают на уровне работающих в России коллег. Зарплаты выше ведут к повышенной нагрузке на ФОТ, поэтому работодатели готовы платить их только единицам»,— рассказала руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. Так, по данным Superjob на 2025 год, только в Москве средняя зарплата программиста C# (язык программирования) составляет 300 тыс. руб., программиста JavaScript — 280 тыс. Максимальный рост в данном сегменте показала позиция директора по IT, достигнув средней отметки в 700 тыс. руб. (+17%).

Руководитель креативного агентства спецпроектов KidsProject Hybrid Ecosystem Любовь Блохина подтверждает и рост зарплат специалистов на фрилансе: «Если компания хочет получить топового специалиста, ей приходится предлагать вознаграждение, способное конкурировать с мировыми ставками. Оплата фрилансеру идет за результат, такой формат взаимодействия позволяет сохранить бюджет компании».

Если говорить о сфере IT и ИБ, то рост зарплат отечественных фрилансеров, работающих за границей, действительно есть, соглашается с HR бизнес-партнер Servicepipe Анна Титова. Спрос на технических специалистов уровня Senior существенно превышает предложение. Выгоды от привлечения фрилансеров очевидны — возможность нанять лучшие кадры при минимизации расходов на офис и налоги, так как фрилансеры работают по гражданско-правовым договорам, напоминает она.

По данным Solar Staff, подавляющее большинство исполнителей работают в статусе физических лиц. Это может быть связано с тем, что многие из них — граждане РФ, временно не являющиеся резидентами страны, а статус самозанятого не подходит им из-за действующего лимита по доходу в 2,4 млн руб. в год, объясняют аналитики. Более 20% специалистов за рубежом продолжают выводить доходы на российские банковские карты.

Рост доходов на 15% также можно связать с инфляцией и компенсацией увеличения НДФЛ для нерезидентов, отмечает основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова. С 1 января 2025 года в отношении доходов дистанционных сотрудников-нерезидентов действуют новые налоговые ставки в зависимости от суммы дохода (ст. 224 НК РФ). Кроме того, по словам Айгюн Курбановой, с учетом роста зарплат программистов в России увеличение выплат внештатным специалистам все равно остается более выгодным решением для компаний, чем наем сотрудника в штат.

Варвара Полонская